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Dünya
AA 12.09.2023 21:03

İngiltere'den sel felaketi yaşanan Libya'ya "yardıma hazırız" mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Clevery, sel felaketinden etkilenen Libya'ya yardım sağlamaya hazır olduklarını belirterek, Libya halkına desteği acilen değerlendirmek üzere Libyalı yetkililer ve Birleşmiş Milletler (BM) ile temas halinde olduklarını duyurdu.

İngiltere'den sel felaketi yaşanan Libya'ya "yardıma hazırız" mesajı
[Fotograf: AP]

Cleverly, yaptığı yazılı açıklamada, düşüncelerinin Libya'nın doğusunda meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerle olduğunu ifade ederek, İngiltere'nin yardım sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Bakan Cleverly, "Bu trajik dönemde Libya halkına nasıl destek sağlayabileceğimizi acilen değerlendirmek üzere Libyalı yetkililer ve BM ile temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. 

Ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini söyledi. Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

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