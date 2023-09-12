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Dünya
AA 12.09.2023 20:58

Nijerya'da gölde bir teknenin batması sonucu 11 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde gölde bir teknenin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da gölde bir teknenin batması sonucu 11 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Genel Sekreteri Dr. Muhammad Amin Sulaiman, yaptığı açıklamada, kötü hava şatları nedeniyle eyaletin Gurin köyündeki gölde yolcu taşıyan teknenin battığını belirtti.

Sulaiman, olayda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de kaybolduğunu kaydetti.

Olay bölgesinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Sulaiman, yağış sezonunda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Son olarak 9 Eylül'de Niger ve 11 Eylül'de Adamawa eyaletlerinde yolcu taşıyan teknelerin batması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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