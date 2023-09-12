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Dünya
AA 12.09.2023 20:18

TikTok ABD'de çevrim içi alışveriş özelliğini başlattı

Çinli sosyal medya platformu TikTok, aylarca süren testlerin ardından uygulamada çevrim içi alışveriş imkanı sunan "TikTok Shop" özelliğini ABD'de başlattı.

TikTok ABD'de çevrim içi alışveriş özelliğini başlattı

TikTok'tan yapılan açıklamada, "TikTok Shop" özelliğinin 150 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ABD'de kullanıma sunulduğu bildirildi.

Söz konusu özellikle markalar, satıcılar ve içerik oluşturanlara doğrudan satış yapma imkanı sağlanacağı belirtilen açıklamada, kullanıcıların canlı yayın ve video içerikleri aracılığıyla alışveriş yapılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, "TikTok Shop" ile markalara ve içerik oluşturanlara, ilgi alanları doğrultusunda yüksek düzeyde etkileşime sahip müşterilerle bağlantı kurma olanağı sağlandığı kaydedildi.

ABD'de Kasım 2022'den bu yana üzerinde çalışıldığı bildirilen TikTok Shop, Tayland, Vietnam, Malezya, Filipinler, Singapur ve İngiltere'de kullanılıyor.

Çinli ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları, kullanıcı bilgilerine erişilebileceği ve Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

ABD'de Beyaz Saray, Savunma, İç Güvenlik ve Dışişleri bakanlıkları dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, kamu görevlilerine tahsisli telefonlarda TikTok'u yasaklamıştı.

Maryland, Nebraska, Güney Carolina, Güney Dakota, Indiana ve Texas dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

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