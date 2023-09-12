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Dünya
AA 12.09.2023 19:12

ABD Büyükelçisi Flake'ten dağcının tahliyesi için teşekkür mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Mersin'in Anamur ilçesinde 3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcının tahliyesi operasyonuna katılan Türk yetkililere ve kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

ABD Büyükelçisi Flake'ten dağcının tahliyesi için teşekkür mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından Jeffry Flake'in teşekkür mesajı paylaşıldı.

Mesajda, ABD’li dağcı ve araştırmacı Mark Dickey'in başarılı bir kurtarma operasyonunun ardından Mersin’de bulunan Morca Mağarası’ndan çıkarıldığı belirtilerek, "Bu başarılı kurtarma çalışmalarına katılan herkese, özellikle de Türk yetkililere ve kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum" sözleri kullanıldı.

Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı kurtarıldı
Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı kurtarıldı

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

Dickey, AFAD koordinesinde yürütülen çalışma sonucu tahliye edilmişti.

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