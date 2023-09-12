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Türkiye
AA 12.09.2023 00:50

Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı kurtarıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulanan ABD'li dağcının tahliyesi tamamlandı.

Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dickey'in tahliyesine yönelik çalışmalar, doktorların kararının ardından 9 Eylül'den itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldü.

Arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dickey, bir süre dinlenmeye alındı.

Gerekli kontrollerin ardından sedyeyle taşınmaya devam edilen ABD'li dağcı, zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli şekilde çıkarıldı.

Başarıyla tamamlanan tahliye çalışmalarına, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleriyle beraber Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katıldı.

Bu arada, Dickey'in alanda kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki sağlık kabinine alınması ve muayene edildikten sonra bölgede hazır bekleyen helikoptere alınarak tedavisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmesi bekleniyor.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

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