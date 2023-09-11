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Türkiye
İHA 11.09.2023 23:32

14 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 2’si ağır 3 yaralı

Burdur’da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin kayaya çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 3 çocuk yaralandı.

14 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 2’si ağır 3 yaralı

Kaza, Karakent köyünde meydana geldi. Kazada otomobildeki Y.D., A.Ü. ve F.D. ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.Ü. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, F.D ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Durumu diğerlerine göre daha iyi olan Y.D.’nin ise tedavisine çocuk servisinde devam ediliyor.

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