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Türkiye
DHA 11.09.2023 20:59

Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis merkezli İzmir, İstanbul, Van, Ankara, Burdur ve Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'ye yönelik eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslere 11 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbet bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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