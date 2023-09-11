Trabzon'da taş ocağında çökme meydana geldi

İlçenin Ocaklı Mahallesi'nde yaklaşık 2 sene önce kapatılan taş ocağında çökme meydana geldi.

Ocaktan kopan büyük kaya parçaları, taş ocağına ait kullanılmayan tesis ve köy yolunda hasara sebep oldu.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Taş ocağı yetkililerinden Köksal Danışmaz, ocakta büyük kaya parçalarının koptuğunu, tesisin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Tesisin tedbir amacıyla 2 sene önce kapatıldığını belirten Danışmaz, "Devletimiz, jandarmamız ve firma sahibi tarafından gerekli her türlü önlemler alınmış, ocak kapatılmış haldeydi. Herhangi bir faaliyet söz konusu değildi. Faaliyet olmamasına rağmen yaban hayvanlarına, bilinçsizce girebilecek insanlara zarar gelmemesi adına burada geceli gündüzlü bekçi vardı. Düşündüğümüzden biraz daha fazla çökme oldu. Çok şükür en küçük bir can kaybı olmadı." diye konuştu.

Danışmaz, çökmenin devam ettiğini kaydederek, "Yukarıdaki köy yollarında da gerekli bütün önlemler jandarmamız, AFAD ve Valilik tarafından alındı. Biz de firma adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra daha da hassasiyet göstererek buranın düzene girmesini sağlayacağız." dedi.