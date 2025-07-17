Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.07.2025 07:00

Harry Potter yıldızı Emma Watson’ın aşırı hız nedeniyle araç kullanması yasaklandı

Harry Potter serisinin yıldızı Emma Watson, hız sınırını aştığı gerekçesiyle altı ay boyunca araç kullanmaktan men edildi.

Harry Potter yıldızı Emma Watson’ın aşırı hız nedeniyle araç kullanması yasaklandı

35 yaşındaki oyuncu, geçen yıl 31 Temmuz akşamı İngiltere’nin Oxford kentinde mavi Audi marka aracıyla 30 mil/saat (yaklaşık 48 km/s) hız sınırı olan bir bölgede 38 mil/saat (yaklaşık 61 km/s) hızla yakalanmıştı.

Watson, çarşamba günü High Wycombe Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen kısa duruşmaya katılmadı. Mahkeme, oyuncuya 1.044 sterlin (yaklaşık 1.400 dolar) para cezası verdi ve sürücü belgesini altı ay süreyle iptal etti.

Eski rol arkadaşı Zoë Wanamaker da aynı cezayı aldı

Watson’ın davasının hemen ardından mahkeme, serinin ilk filminde Quidditch hakemi Madam Hooch karakterini canlandıran oyuncu Zoe Wanamaker’ın da hız ihlalini değerlendirdi.

Wanamaker, geçtiğimiz yıl ağustos ayında, Berkshire’da 40 mil/saat sınırı olan bir yolda 46 mil/saat hızla giderken yakalanmıştı. Mahkeme, Wanamaker’a da Watson’la aynı cezayı verdi.

Her iki oyuncunun da cezadan önce ehliyetlerinde 9’ar ceza puanı bulunuyordu. Yasalara göre, son ihlallerle birlikte üçer puan daha eklendi ve 12 puanı aşmaları nedeniyle otomatik olarak altı aylık sürüş yasağı devreye girdi.

CNN, Emma Watson’ın temsilcilerine yorum için ulaşmaya çalıştı; Wanamaker’ın temsilcileri ise açıklama yapmayı reddetti.

Yollar ayrıldı ama cezalar aynı

Bir dönem Harry Potter evreninde yolları kesişen Watson ve Wanamaker, şimdi tesadüfi olarak mahkeme salonlarında yeniden aynı kaderi paylaşmış oldu.

Watson, seride Hermione Granger karakteriyle dünya çapında ün kazanmasının ardından akademi, sinema ve kadın hakları alanlarında çalışmalar yaptı. Güzel ve Çirkin ile Greta Gerwig imzalı Küçük Kadınlar filmlerinde başroller üstlendi.

Sıradaki Haber
Olimpiyat sporucusu yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:05
Dünyanın en büyük Mars taşı 5,3 milyon dolara satıldı
06:59
Olimpiyat sporucusu yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
06:52
Astronomlar, uzak bir yıldızın etrafında yeni bir Güneş sisteminin oluşumunu ilk kez gözlemledi
06:46
Fransa’da altı yaşındaki çocuğun yeni doğan bebeği öldürdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı
06:46
Park cezasını yere atan kadına bu kez de çöp atma cezası kesildi
06:42
İngiltere aşırı sıcakla mücadele ediyor: Hortumla su kullanmak yasaklandı
İstanbul'da şehit yakınları ve gaziler için gemi turu düzenlendi
İstanbul'da şehit yakınları ve gaziler için gemi turu düzenlendi
FOTO FOKUS
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ