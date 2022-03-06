Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 04:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Harkiv'de insani yardım koridorunun açılması bekleniyor
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv ]
Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Harkiv’de bugün insani yardım koridorunun açılabileceğini duyurdu.
Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, sosyal medya hesabından bir takipçisinin Harkiv’de insani yardım koridorunun açılıp açılmayacağı ile ilgili sorusuna verdiği cevapta, söz konusu koridorun bugün açılabileceğini söyledi.
Dün, Volnovaha ve Mariupol şehirlerinde insani yardım koridorları oluşturulmuştu.
3 Mart’ta Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’da zor durumda olan yerler için insani koridor açılması ve bu bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda mutabakata varılmıştı.
Etiketler: Ukrayna Vladimir Zelenskiy Vladimir Putin Rusya
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