Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, insani krizi çözme noktasında kararlı olduklarını söyledi. "Çok yakında tehlike kalkacak, vatandaşlarımıza dönün diyebileceğiz" dedi. Ukrayna, Rusya Ukrayna müzakerelerinin üçüncü turunun yarın başlayacağını açıkladı.

Müzakerelerin ikinci turunda sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı. Ancak Rusya'nın ateşkes ihlalleri nedeniyle tahliyeler başlayamadı.

"İnsani krizi çözmeye kararlıyız"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yayınladığı videoda çok yakında tehlikenin geçeceğini ve Ukraynalıların ülkelerine dönebileceklerini söyledi. Zelenskiy, "İnsani krizin çözümü konusunda çok kararlıyız. Hiç kimseye hangi milletsiniz, diliniz nedir diye sormuyoruz. Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyebileceğiz. Polonya'dan, Romanya'dan ve tüm ülkelerden geri dönün diyebileceğiz çünkü tehlike çok yakında kalmayacak." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı, 10 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü ve bundan Rusya’nın sorumlu olduğunu söyledi. Zelenskiy, Amerikalı senatörlerle yaptığı telefon görüşmesinde de Ukrayna'ya Rus yapımı uçak gönderilmesine yardımcı olmaları talebinde bulundu.

"Ukraya askeri alt yapısını yok etme çalışmaları neredeyse tamamlandı"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Zelenskiy'in NATO'dan, ülkesinin uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talebine tepki gösterdi. "Bu kararı alan ülkeler çatışmaya taraf olur" dedi. Putin, Ukrayna'da askeri altyapıyı yok etmeye yönelik faaliyetlerinin neredeyse tamamlandığını belirtti, insani koridor sorunu ile ilgili Kiev yönetimini suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Ukrayna'yı yeni müzakere turunu ertelemek için sürekli bahaneler bulmakla suçladı. Lavrov, "Rus heyet, hala Ukrayna'dan bilgi bekliyor." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırımlar konusuna değindi. Peskov, Batılı ülkelerle Rusya arasındaki ilişkilerin yaptırımlarla gerilediğini vurguladı, ancak bunun Rusya'nın izolasyonu anlamına gelmediğini söyledi.