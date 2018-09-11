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Hamburg'da çocuklardan fazla telefon kullanan ebeveynlerine protesto

Almanya Hamburg'da ilginç bir protesto gösterisi yapıldı. 150'den fazla çocuk sokaklara döküldü ve anne babalarına "Telefonunla değil, benimle ilgilen" dedi.

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Bir yanda çocuklarının fazla telefon kullanmasından şikayetçi ebeveynler,
diğer yanda ise anne babalarının sosyal medyada geçirdiği vakitten muzdarip çocuklar.

Almanya Hamburg'da ailesinin ilgisizliğinden sıkılan 7 yaşındaki Emil Rustige, sonunda isyan etti ve çocukları yerine telefonlarıyla ilgilenen tüm ebeveynlere karşı onlarca destekçisiyle birlikte sokağa çıktı.

Çocuklar yaptıkları protesto gösterisinde, "Biz buradayız, sesimizi çıkarıyoruz çünkü hep cep telefonlarınızla ilgileniyorsunuz" dedi.

Protestoyu düzenleyen Emil ise şöyle konuştu:

"Bu protestomuzdan sonra insanların cep telefonlarına daha az bakmalarını diliyorum."

Kaynak: TRT Haber, Deutsche Welle

Etiketler: protesto, hamburg, emil rustige, ebeveyn, çocuklar, cep telefonu, almanya
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