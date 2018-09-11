Libya açıklarında alabora olan botlarda 100'den fazla kişi öldü

Sınır tanımayan Doktorlar Örgütü'nün resmi web sitesinde yayınladığı açıklamaya göre, geçen hafta Libya açıklarından düzensiz göçmenleri taşıyan iki bot battı. 100'den fazla kişi yaşamını yitirirken, 55 kişi kurtarıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün kazadan kurtarılanlara dayandırdığı açıklamasında, her biri 160 kişi taşıyan iki şişme bot, geçen hafta sabah saatlerinde Libya sahillerinden denize açıldı.

Sudan, Mali, Nijerya, Kamerun, Gana, Libya, Cezayir ve Mısır gibi çeşitli ülkelerden insanların bulunduğu botlar, öğlen saatlerinde battı.

Libya sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan 55 kişi, Libya'nın Hums Liman'ına götürüldü.

Kurtarılanların verdiği ifadeye göre, aralarında çocuklarında olduğu 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Akdeniz'de göçmen ölümleri

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), "Umutsuz Yolculuklar" adıyla yayımlandığı raporunda, Akdeniz'in düzensiz göçmenler için ne kadar tehlikeli olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre,bu yılın ilk yedi ayında 1.600’den fazla mülteci ve göçmen Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Sadece Haziran ve Temmuz aylarında 850’yi aşkın insan Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatından oldu.

Rapora göre, Ocak ve Ağustos ayları arasında Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan her 18 kişiden biri öldü veya kayboldu. 2017'de her 42 kişiden birinin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl Kuzey Afrika-İspanya rotasında 200 düzensiz göçmen hayatını kaybederken bu rakam 2018'in ilk 8 ayında 300'ü geçti.

Öte yandan, Karayolu güzergahlarında yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısı geçen yılın tamamında 48'di. 2018'in başından bu yana karayoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 78 kişi öldü.

Akdeniz'den Avrupa kıyılarına ulaşan düzensiz göçmen sayısının geçen yıllara göre ciddi oranda düştüğü belirtilen rapora göre ölüm oranları hızla artıyor.

Kaynak: Reuters, AA