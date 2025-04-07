Hafif Yağmurlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.04.2025 23:27

Hamas'tan, soykırımcı İsrail'in "aç bırakma" politikasına tepki

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Gazze Şeridi'ne "bir buğday tanesinin bile" girişine izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarının, İsrail hükümetinin, Filistin halkını aç bırakma politikasının açık ilanı olduğunu belirtti.

Hamas'tan, soykırımcı İsrail'in "aç bırakma" politikasına tepki

Hamas'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Terörist bakan Smotrich'in Gazze'ye tek bir buğday tanesi bile girmeyeceği yönündeki açıklaması, İsrail hükümetinin Gazze'deki iki milyondan fazla Filistinliyi aç bırakma politikasının açık ilanıdır. Dünyanın gözü önünde işlenen tam teşekküllü bir savaş suçudur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, işlediği vahşi suçlarla "aç bırakma politikasını" hayata geçirdiği belirtildi. Bu vahşi suçlardan sonuncusunun "Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtan bir aşevinin bombalanması ve 7 kişinin öldürülmesi" olduğu aktarıldı.

İsrailli katil Bakan: Gazze'ye bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyecek
İsrailli katil Bakan: Gazze'ye bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyecek

Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'ye bazı insani yardımların girişine izin vereceği yönündeki iddiaları yalanlamış ve Gazze'ye "bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyeceğini" söylemişti.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurmuştu.

ETİKETLER
Gazze Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Bangladeş'ten, hazır giyimde başlıca ihracat noktası ABD'ye "tarifeleri ertele" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:57
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: O, çok güçlü ve zeki biri
00:27
Karabük'te devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
23:35
Mardin'de yangın: 1 ölü, 1 yaralı
23:14
Bangladeş'ten, hazır giyimde başlıca ihracat noktası ABD'ye "tarifeleri ertele" çağrısı
23:09
Trump'tan "İran'la bir anlaşma yapabiliriz" mesajı
00:05
Erzurum'da kamyon 6 aracı biçti: 8 yaralı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Katil Netanyahu Washington'da protesto edildi
Katil Netanyahu Washington'da protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ