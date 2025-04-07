Hamas'tan, soykırımcı İsrail'in "aç bırakma" politikasına tepki

Hamas'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Terörist bakan Smotrich'in Gazze'ye tek bir buğday tanesi bile girmeyeceği yönündeki açıklaması, İsrail hükümetinin Gazze'deki iki milyondan fazla Filistinliyi aç bırakma politikasının açık ilanıdır. Dünyanın gözü önünde işlenen tam teşekküllü bir savaş suçudur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, işlediği vahşi suçlarla "aç bırakma politikasını" hayata geçirdiği belirtildi. Bu vahşi suçlardan sonuncusunun "Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtan bir aşevinin bombalanması ve 7 kişinin öldürülmesi" olduğu aktarıldı.

Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'ye bazı insani yardımların girişine izin vereceği yönündeki iddiaları yalanlamış ve Gazze'ye "bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyeceğini" söylemişti.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurmuştu.