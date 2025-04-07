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Dünya
AA 07.04.2025 11:28

İsrailli katil Bakan: Gazze'ye bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyecek

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2 Mart'tan bu yana yardım girişlerini engelledikleri Gazze Şeridi'ne "bir buğday tanesinin bile" girişine izin vermeyeceklerini belirtti.

İsrailli katil Bakan: Gazze'ye bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyecek
[Fotograf: AA]

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yardım girişlerini durdurduğu Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor.

Yardım girişlerinin engellenmesinin ardından yaşanan un ve yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'de bu ayın başından beri fırınlar üretim yapamıyor.

İsrail basını, ordunun "gelecek haftalarda" Gazze'ye bazı insani yardımların girişine izin vereceğini iddia etti.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, katıldığı bir konferansta, İsrail ordusunun Gazze'ye bazı insani yardımların girişine izin vereceği yönündeki iddiaya değindi.

Smotrich, haberlerin aksine Gazze'ye "bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyeceğini" söyledi.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurmuştu.

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