Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.04.2025 11:24

Katil İsrail Gazze'de gazetecilerin çadırını vurdu: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda 1 gazeteci öldü, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.

Katil İsrail Gazze'de gazetecilerin çadırını vurdu: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi.

Saldırıda Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.

Bombardıman sonrası Filistinli gazeteci Fakavi'nin çadırda yanarak can verdiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 210’a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Tarihi kent Mardin'e bayramda turist akını
11:46
BUDO'nun bugünkü tüm seferleri iptal
12:03
Bakan Tunç: Kara propagandalara itibar etmemek lazım
11:39
Türkiye yerli GPS uygulamasını devreye alacak
11:57
100 bin galaksi tek karede: NASA'nın SPHEREx teleskobu görüntüledi
11:36
Netanyahu, tutuklanma endişesiyle ABD rotasını uzattı
Tarihi kent Mardin bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı
Tarihi kent Mardin bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı
FOTO FOKUS
Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç tırın altına girdi: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç tırın altına girdi: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ