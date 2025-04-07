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Dünya
AA 07.04.2025 10:09

ABD'de Hamas'ı tecavüzle suçlayan İsrail yanlısı haham, bir çocuğa tacizden gözaltına alındı

ABD’nin Dallas kentinde, İsrail destekçisi gösterilerde Gazze’deki Hamas’ın İsrailli çocuk ve kadınlara tecavüz ettiği yönünde bilgiler yayan bir hahamın bir çocuğa cinsel taciz suçlamasından gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'de Hamas'ı tecavüzle suçlayan İsrail yanlısı haham, bir çocuğa tacizden gözaltına alındı

Dallas polisinin verdiği bilgiye göre, 43 yaşındaki haham Yizhak Meir Sabo, okulda küçük bir çocuğa cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınarak Dallas County hapishanesine konuldu.

Akiba Yavneh Akademi adlı özel bir Yahudi okulunda "Yahudi yaşamı" bölümü direktörü olarak çalışan Sabo için 100 bin dolar kefalet konulurken, okul yönetiminin de kendisiyle ilişkiyi kestiği duyuruldu.

Yerel medyada Sabo’nun İsrail doğumlu 5 çocuk babası olduğu, İsrail ordusunda tank birliklerinde görev aldığı ve ayrıca 2022'den bu yana Dallas'ın kuzeyindeki Tiferet Israel adlı bir sinagogun cemaatine liderlik yaptığı kaydedildi.

Sabo, 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra Dallas’ta yapılan İsrail’e destek gösterilerinde, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, Hamas üyelerinin İsrailli kadın ve çocuklara “kitlesel cinsel şiddet” uyguladığı şeklindeki iddiaları öne çıkarmıştı.

İsrail taraftarları tarafından sık sık gündeme getirilen söz konusu benzeri iddiaların doğruluğu hakkında ise uluslararası bağımsız kuruluşlar hiçbir kanıt bulunamadığını açıklamıştı.

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