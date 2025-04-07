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Dünya
AA 07.04.2025 10:08

ABD'de "Hamas'ı destekleyen" yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesini mümkün kılan kararnamesinin ardından ülke genelinde öğrenci ve mezunlara yönelik vize iptalleri devam ediyor.

ABD'de "Hamas'ı destekleyen" yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali devam ediyor

ABD'de "Hamas'ı destekleyen" yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali devam ediyor


ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesini mümkün kılan kararnamesinin ardından ülke genelinde öğrenci ve mezunlara yönelik vize iptalleri devam ediyor.

ABD basınındaki haberlere göre, ülkenin önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören ya da eğitimini yeni tamamlayan yüzlerce öğrencinin vizeleri sonlandırıldı.

California Üniversitesi (UCLA) Rektörü Julio Frenk, yaptığı açıklamada, 6 mevcut ve 6 mezunun vizelerinin iptal edildiğini doğruladı.

Benzer şekilde, California Berkeley Üniversitesi 6 öğrencisinin, Stanford Üniversitesi ise 4 öğrenci ve 2 mezununun benzer şekilde etkilendiğini açıkladı.

Diğer yandan, geçen sene Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelen Columbia Üniversitesinde öğrenim gören 4 uluslararası öğrencinin vizelerinin de iptal edildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralayan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Ülkede doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

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