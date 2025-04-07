İngiltere'nin ikinci büyük kentinde 'kedilerden büyük fareler' sokaklarda dolaşıyor

Bölgede görev yapan haşere kontrol uzmanı Will Timms, CNN’e yaptığı açıklamada, “Kokunun tarifi mümkün değil. Çürüyen yiyecekler, çöp poşetlerinden dışarı sürünen kurtçuklar var” ifadelerini kullandı.

1,2 milyon nüfuslu kentte çöp toplayıcılarının haftalardır iş bırakma eylemi sürüyor. Sokakları kaplayan dev çöp yığınlarının arasında farelerin ve farelerin yuvalandığı görülüyor.

Kentin Balsall Heath semtinde atıkların deliklerinden rüzgâr eserken, Timms durumu şu sözlerle özetliyor:

“Onlar için beş yıldızlı restoran gibi bir yer. Üstelik yanında otel de var.”

“Fareler kedilerden büyük”

Sadece Timms’in değil, rakip firmaların da taleplere yetişemediği belirtiliyor. Bazı semt sakinleri, evlerinin içinde devasa farelerle karşılaştıklarını söylüyor.

Balsall Heath bölgesinden Abid isimli bir vatandaş, “Her yerde çöp, her yerde fare var... Bunlar kedilerden büyük. Burası Britanya. Yıl 2025. Ne oluyor böyle?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Kentteki grevin nedeni ise belediyenin çöp toplama biriminde bazı kadroları kaldırma kararı. İşçileri temsil eden Unite sendikası, bu kararın terfi olanaklarını ortadan kaldırdığını ve bazı çalışanların maaşlarının yıllık 8 bin sterline kadar düştüğünü belirtiyor.

Belediye ise bu iddiaları reddediyor. Yapılan açıklamada, çalışanlara alternatif görev ve yeniden eğitim teklif edildiği, kimsenin maaş kaybı yaşamak zorunda olmadığı ifade ediliyor. Söz konusu kadro değişikliklerinin, belediyenin “mali olarak sürdürülebilir hâle gelme” çabasının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Halk sağlığı riski nedeniyle ‘ciddi olay’ ilan edildi

Grev ocak ayında başlamış, mart ayında ise süresiz hâle gelmişti. Hâlihazırda sadece bazı çalışanlar ve taşeron personel görev yaparken, kentteki çöp toplama araçlarının yarısından fazlası hizmet dışı kaldı.

Kent Konseyi, 1 Nisan itibarıyla atık birikiminin oluşturduğu halk sağlığı riskini gerekçe göstererek “ciddi olay” ilan etti. Bu ilan sayesinde belediye, kent genelinde daha fazla çöp kamyonunu devreye sokma yetkisi kazandı. Ancak protestocuların çöp toplama depolarını bloke etmesi nedeniyle bu süreçte de aksaklıklar yaşandı.

Unite sendikasından Onay Kasab, “Bu iş tehlikeli, kirli ve son derece fiziksel güç gerektiriyor. İnsanların bunun karşılığını alması gerekir” dedi.

Ekonomik çöküşün ardından gelen çöp krizi

Birmingham, 2023 yılı sonunda iflas anlamına gelen “Bölüm 114” bildirisi vererek, zorunlu hizmetler dışındaki tüm harcamaları durdurmuştu. Kararın arkasında ise yıllar öncesine dayanan eşit işe eşit ücret davaları yer alıyor. Bu kapsamda çoğunluğu kadın olan eski çalışanlara yüklü miktarda tazminat ödenmesi gerekiyor.

Ancak belediyenin hatalarının yanı sıra demografik değişim ve maliyet artışı da durumu zorlaştırdı. Kentte yaşayanların ömrü uzadıkça hizmet talebi artarken, bu hizmetlerin sunum maliyetleri de yükseldi. Aynı durum, İngiltere genelindeki birçok yerel yönetimin karşı karşıya olduğu bir kriz olarak öne çıkıyor.

Merkezi hükümetten gelen destek azaldı

İngiltere’de yerel yönetimlerin büyük bölümü merkezi hükümetten aldığı hibelerle ayakta duruyor. Ancak bu hibelerin değeri, 2010 yılından bu yana ciddi oranda düştü. 2024 yılında yayımlanan bir rapora göre, kişi başına düşen yerel yönetim finansmanı 2010’a göre ortalamayüzde 18 daha düşük seviyede.

Tüm bu gelişmeler, haşere kontrol uzmanı Timms’i derinden etkiliyor. “Kentin bu hâli beni öfkelendiriyor. Bu durum herkesin sağlığını etkiliyor” diyen Timms, yine de Birmingham sevgisinden vazgeçmediğini söylüyor: