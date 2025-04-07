Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.04.2025 10:52

Soykırımcı İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti

Ateşkesi bozarak saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda 1 gazeteci, 6 kadın ve 4 çocuğun da olduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda hedef alınan yerler arasında Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadır da vardı.

Gazetecilerin kaldığı çadırı hedef alan hava saldırısında biri gazeteci 2 kişi hayatını kaybetti. Aynı saldırıda 6'sı gazeteci olmak üzere 9 kişi de yaralandı.

Bölgedeki sağlık kaynakları, gece boyunca düzenlenen diğer saldırılarda 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Saldırılarda ölen Filistinlilerden 6'sının kadın, 4'nün de çocuk olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Bitcoin, tarife belirsizliğiyle 75 bin doların altına indi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Tarihi kent Mardin'e bayramda turist akını
11:46
BUDO'nun bugünkü tüm seferleri iptal
12:00
Bakan Tunç: Kara propagandalara itibar etmemek lazım
11:39
Türkiye yerli GPS uygulamasını devreye alacak
11:57
100 bin galaksi tek karede: NASA'nın SPHEREx teleskobu görüntüledi
11:36
Netanyahu, tutuklanma endişesiyle ABD rotasını uzattı
Tarihi kent Mardin bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı
Tarihi kent Mardin bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı
FOTO FOKUS
Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç tırın altına girdi: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç tırın altına girdi: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ