Hamas'ın Kudüs İşleri Sorumlusu Harun Nasıruddin, yaptığı yazılı açıklamada, Aksa'nın korunmasının dini ve milli bir görev olduğunu açıkladı.

Nasıruddin, Yahudi yerleşimcilerin, Aksa'da egemenlik kurmak, onu zamansal ve mekansal olarak bölerek Yahudileştirme planları çerçevesinde yaptığı baskın çağrılarının sonuçsuz girişimler olduğunu vurguladı.

Hamaslı yetkili, Filistinlilere Mescid-i Aksa'yı savunmak için burada nöbet tutma çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinin, Aksa'da namaz kılanlara yönelik tutuklama, baskı ve uzaklaştırma siyasetini kınayan Nasıruddin, bu tür adımların Filistinlilerin Aksa'yı savunmak için daha fazla kenetlenmesi sonucunu doğuracağını ifade etti.

İsrailli bazı örgütler, cumartesi ve pazar günleri Aksa'ya baskın yapılması çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te provokatif yürüyüş

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla 29 Mayıs Pazar günü provokatif "bayrak yürüyüşü" gerçekleştirmişti. On binlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine yürümüştü.

Yürüyüş günü ve akşamında, Yahudi yerleşimci gruplar, Eski Şehir'de ve diğer mahallelerinde, Filistinlilere, arabalarına ve evlerine saldırmıştı.

Eski Şehir çevresinde yollara barikat kuran İsrail polisi, Filistinlilere gün boyunca kauçuk kaplı mermi, göz yaşartıcı gaz, cop, atlı birliklerle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 79 Filistinlinin yaralandığını, biri gerçek mermiyle olmak üzere 28 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.