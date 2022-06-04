Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da orman yangınında en az 4 kişi öldü
[Fotoğraf:AA]
Pakistan’ın kuzeybatısında meydana gelen orman yangını nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki yüksek rakımlı bir ormanda geniş çaplı yangın çıktı.
Yetkililer, yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 kişinin birinin çocuk olduğunu açıkladı.
İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmek için harekete geçtiği ve bölgeye daha fazla ekibin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Yangının nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Haberler
- 17:27
- 17:29
- 17:12
- 17:43
- 17:02
Sıradaki Haber
Hindistan'da Corbevax aşısının hatırlatma dozunun uygulanması onaylandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz