Tavil, "Filistin direnişi en baştan Kudüs ve Mescid-i Aksa için uyarısını yaptı. Daha sonra İsrail tek taraflı ateşkes için çabaladı ancak bu fayda vermedi. Şimdi karşılıklı ateşkes oldu." dedi.

Tavil, "Karşılıklı ateşkes işgalle çatışma tarihinde bir kilometre taşı. Direnişin ilk ve son sözü söylediğini kanıtladı." diye konuştu.

Anlaşmanın detaylarını konuşmak için henüz erken olduğunu ve gelecek saatlerde anlaşmanın bazı detaylarının ortaya çıkacağını ifade eden Tavil, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saldırılara işaret ederek ateşkesin bu konuyu kapsaması gerektiğini vurguladı.