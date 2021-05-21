Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 08:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamaslı yetkili: Direniş ilk ve son sözü söyledi
Hamas'ın önde gelen isimlerinden Cemal et-Tavil karşılıklı ateşkesin İsrail ile çatışma tarihinde bir kilometre taşı olduğunu ve direnişin ilk ve son sözü söylediğini kanıtladığını ifade etti.
Tavil, "Filistin direnişi en baştan Kudüs ve Mescid-i Aksa için uyarısını yaptı. Daha sonra İsrail tek taraflı ateşkes için çabaladı ancak bu fayda vermedi. Şimdi karşılıklı ateşkes oldu." dedi.
Tavil, "Karşılıklı ateşkes işgalle çatışma tarihinde bir kilometre taşı. Direnişin ilk ve son sözü söylediğini kanıtladı." diye konuştu.
Anlaşmanın detaylarını konuşmak için henüz erken olduğunu ve gelecek saatlerde anlaşmanın bazı detaylarının ortaya çıkacağını ifade eden Tavil, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saldırılara işaret ederek ateşkesin bu konuyu kapsaması gerektiğini vurguladı.
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