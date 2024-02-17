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Dünya
AA 17.02.2024 12:32

Hamas, UAD'ın, İsrail'in Refah'a saldırı planına karşı aldığı yeni kararından memnun

Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in saldırı planladığı Refah kenti de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında geçerli olması istenen ihtiyati tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanması gerektiği kararını memnuniyetle karşıladı.

Hamas, UAD'ın, İsrail'in Refah'a saldırı planına karşı aldığı yeni kararından memnun
[Fotograf: AA]

Hamas'tan UAD'ın, İsrail’in Refah'a saldırı planı nedeniyle Güney Afrika’nın talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nde durumun çok vahim olduğu, Refah dahil Gazze Şeridi'nin tamamında geçerli olması istenen ihtiyati tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanması gerektiği ifade eden kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, Hamas ayrıca UAD'a, "Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik soykırıma yol açan bu acımasız saldırıyı durdurmak için kararını doğrudan ve açık bir emre dönüştürmesi" çağrısında bulundu.

UAD'ın kararını önemsemeyen ve saldırılarını sürdüren İsrail'in, ihtiyati tedbir kararının alındığı günden bu yana, 2 bin 700'den fazla Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, İsrail'in "sivillere karşı imha savaşı" sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), "Gazze'de işlenen suçlara ilişkin sorumluluklarını üstlenmesi ve UAD'ın kararını derhal, İsrail'e Gazze'deki soykırımı durdurma ve bunu önleme yükümlülüğü getiren etkili kararlara dönüştürme" çağrısı yapıldı.

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