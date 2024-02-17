ABD'de "Super Bowl" saldırısının 2 şüphelisi "silahlı şiddet ve tutuklanmaya direnmekle" suçlanıyor

Jackson Bölgesi Aile Mahkemesinden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 18 yaşından küçük iki şüphelinin "silahlı şiddet" ve "tutuklanmaya direnmekle" suçlandıkları bildirildi.
Açıklamada kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmayan zanlılara başka suçlamaların da yöneltilebileceği belirtildi.
Kansas City şehrinde 14 Şubat'ta "Super Bowl" olarak bilinen Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti.
Polis, saldırıda bir kişinin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla silahlı 2 zanlı polis tarafından gözaltına alınmış, soruşturma başlatıldığı ve olayın tartışmadan kaynaklanmış olabileceği belirtilmişti.