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Dünya
AA 17.02.2024 11:35

Hindistan'da ana muhalefet partisi, banka hesaplarının dondurulduğunu iddia etti

Hindistan'da ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi, genel seçimlere aylar kala banka hesaplarının dondurulduğunu öne sürdü.

Hindistan'da ana muhalefet partisi, banka hesaplarının dondurulduğunu iddia etti
[Fotograf: Reuters]

Hindustan Times'ın haberine göre Ulusal Kongre Partisi, 4 ana banka hesabının dondurulmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Gelir Vergisi Departmanınca hesapların "yersiz gerekçelerle" dondurulduğu savunulan açıklamada, faturaların ve maaşların ödenemediğine ve tüm siyasi faaliyetlerin bu durumdan etkileneceğine işaret edildi.

Kongre Partisinin lideri Mallikarjun Kharge, banka hesaplarının dondurulmasını "demokrasiye saldırı" olarak nitelendirirken hükümetten ve Gelir Vergisi Departmanından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Söz konusu işlemin, 2018-2019 dönemi gelir vergisinin 45 gün geç beyan edilmesi nedeniyle yapıldığı öne sürülüyor.

Hindistan'da 2024 genel seçimleri için oy verme işleminin nisanda başlayıp mayısta sona ermesi bekleniyor.

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