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Dünya
AA 17.02.2024 11:16

Biden'dan tren kazasında kimyasallardan etkilenen bölgeye bir yıl sonra ilk ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl tren kazasında yayılan kimyasallardan etkilenen Ohio eyaletinin East Palestine bölgesini ziyaret ederek halkla dayanışma mesajı verdi. Bölgeye bir yıl sonra gelmesi protesto edilen Biden, suyun temiz olduğunu kanıtlamak için bir bardak musluk suyu ve kahve yudumladı.

Biden'dan tren kazasında kimyasallardan etkilenen bölgeye bir yıl sonra ilk ziyaret
[Fotograf: AFP]

ABD Başkanı Biden, tren kazasının yıl dönümünde Ohio'yu ziyaret etti.

East Palestine kasabasında incelemelerde bulunan Biden, bazı işletmeleri ziyaret etti ve halkla bir araya geldi.

Kasabanın yeniden ihyası için çalışma yürüttüklerini kaydeden Biden, birçok sosyal ve ekonomik programla bölgeyi yeniden kalkındıracaklarını belirtti.

Ziyaret sırasında bölge halkı tarafından protesto edilen Biden'a "Bir yıl sonra mı? Çok geç" sloganları atıldı.

Kasabadaki bir dükkanda mola veren Biden çevre felaketinden etkilenen bölgede suyun temiz olduğunu kanıtlamak için bir bardak yerel musluk suyu ve kahve yudumladı.

Çevre Koruma yetkilileri de  kuyuları ve su şebekesini kontrol ettiklerini çevre felaketi nedeniyle yüksek düzeyde kirlilik yaşanmadığını bildirdi.

Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun 3 Şubat'ta raydan çıkarak patlaması sonucu kimyasal madde çevre felaketine neden oldu.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

Kazaya karışan trenin bağlı bulunduğu Norfolk Southern adlı şirket yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.

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