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Dünya
AA 17.02.2024 12:14

Fransız milletvekili, Gazze'de soykırım riskinden haberdar ülkelerin harekete geçmesini istedi

Fransa Komünist Partisi (PCF) milletvekili Elsa Faucillon, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de "soykırım" yaşandığından haberdar olan ülkeleri, bu durum karşısında pasif kalmayarak hareket etmeye çağırdı.

Fransız milletvekili, Gazze'de soykırım riskinden haberdar ülkelerin harekete geçmesini istedi
[Fotograf: AA]

İsrail'in cezasız kalmaması için ülkelerin Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uygulaması gerektiğini ifade eden Faucillon, böylelikle bölgede ateşkese daha hızlı varılabileceğini kaydetti.

Fransız milletvekili, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Adalet Divanı açıkça bir şey dedi. (Gazze'de) Ciddi soykırım yaşanma riski olduğunu ifade etti. Buradan yola çıkarak, uluslararası hukuka göre, soykırım riskinden haberdar olan devletlerin pasif olmamaları lazım, yoksa soykırıma suç ortaklığı yapmış olurlar. Soykırım riskinden haberdar olan devletlerin bir şey yapması lazım."

Elsa Faucillon, ülkelerin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurabileceğini, böylelikle mahkemenin soruşturma yürüterek delil toplayabileceğini ve tespit ettiği faillere ceza verebileceğini dile getirdi.

"Fransa'dan bugün böyle eylemler yapmasını istiyoruz" diyen Faucillon, bu hafta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda ülkesine, UCM'ye başvurması çağrısı yapan önergeyi meclise sunduklarını anlattı.

Faucillon, bu önergede Gazze'de soykırım riski olduğundan yola çıktıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şuna inanıyorum ki Refah'taki durum, kuzeydeki bombardımanlar yüzünden 1 milyonu aşkın kişinin kaçmak zorunda kalması, yer değiştirmesi, (Gazze halkına) burada neredeyse güvende olacağının söylenmesi, hastanelerin, insani altyapının, doktorların, gazetecilerin hedef alınması ile (Gazze'de) soykırım riski olduğunu ortaya koyan yeterince kanıt var. Bana göre siyasi olarak bir soykırımın yaşanmakta olduğunu söyleyebiliriz."

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