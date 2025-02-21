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Dünya
AA 21.02.2025 10:35

Hamas, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasını geciktirdiğini belirtti

Hamas, ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için müzakerelerin başlamadığını ve işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun süreci geciktirdiğini bildirdi.

Hamas, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasını geciktirdiğini belirtti
[Fotograf: AA]

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, sosyal medya üzerinden ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Hamas'ın ateşkes anlaşması ve esir takası anlaşmasının tüm aşamalarını uygulamaya hazır olduğuna işaret eden Kanu, İsrail'den anlaşmanın "insani protokolünün tüm hükümlerini" uygulamasını beklediklerini ifade etti.

Kanu, Gazze'de varılan esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için yapılacak müzakerelere henüz başlanmadığını ifade etti.

Hamas'ın ikinci aşamaya geçiş için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirten Kanu, Netanyahu ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili süreçte oyalandığını kaydetti.

Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 15 ay süren saldırılarda uluslararası alanda yasaklanmış silahlar kullandığını ve bunun araştırılması için uluslararası komite kurulmasını talep ettiklerini belirtti.

İsrail ile Hamas arasında varılan 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ilk aşaması 2 Mart'ta sona erecek olmasına rağmen ikinci safhaya geçişe ilişkin dolaylı müzakerelere henüz başlanmadı.

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