Çok Bulutlu -4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Firstpost 21.02.2025 10:12

Çin’de, insanlara bulaşabilen yeni bir yarasa koronavirüsü keşfedildi

Çinli bilim insanları, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 ile benzer şekilde insanlara bulaşabilen yeni bir yarasa koronavirüsü keşfetti. Araştırmaya, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde çalışmalar yürüten ve “yarasa kadın” olarak tanınan virolog Shi Zhengli liderlik etti.

Çin’de, insanlara bulaşabilen yeni bir yarasa koronavirüsü keşfedildi

Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, Shi ve ekibi, HKU5 koronavirüsü ile ilişkili yeni bir virüs tespit ettiklerini duyurdu. Araştırmaya göre, “HKU5-CoV-2” adı verilen bu yeni virüs, SARS-CoV-2 ile aynı ACE2 reseptörünü kullanarak insan hücrelerine bağlanabiliyor.

Bilim insanları, bu virüsün hayvanlardan insanlara doğrudan veya ara konaklar aracılığıyla bulaşma riskinin “yüksek” olduğunu belirtti.

Wuhan Viroloji Enstitüsü, Guangzhou Laboratuvarı ve Guangzhou Bilimler Akademisi tarafından yürütülen araştırma, yarasalarda bulunan bu yeni virüsün zoonotik risk taşıdığını ortaya koydu.

COVID-19’un kökenine dair tartışmalar sürerken, Shi ve bazı bilim insanları virüsün doğal yollarla yayıldığını savunuyor.

Ancak bugüne kadar bu teoriye dair kesin bir kanıt bulunmuş değil.

Öte yandan, yeni keşfedilen HKU5-CoV-2 virüsünün insanlara uyum sağlama potansiyelinin önceki varyantlara göre daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

ETİKETLER
Çin Koronavirüs
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 75,91 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Çin, Filipinler'e ait 3 uçağı Spratly Adaları'ndan uzaklaştırdı
11:18
Kiracılar site aidatlarından kiraları kadar sorumlu
11:10
Kamu işçisinin zam talebi haftaya bakanlığa sunulacak
11:05
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi
10:48
Bingöl-Erzurum kara yolu tır geçişlerine açıldı
10:42
Hamas, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasını geciktirdiğini belirtti
Bolu Dağı'nda kar etkili oldu
Bolu Dağı'nda kar etkili oldu
FOTO FOKUS
İstanbullular yoğun kara uyandı: İETT otobüsleri yolda kaldı
İstanbullular yoğun kara uyandı: İETT otobüsleri yolda kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ