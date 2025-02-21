Instagram DM'lere büyük güncelleme: Müzik paylaşımı, çeviri aracı ve daha fazlası

Kullanıcıların mesajlaşma deneyimini daha işlevsel hale getirmeyi hedefleyen Meta, Instagram DM'lerini iMessage gibi güçlü mesajlaşma uygulamalarına rakip haline getirmek istiyor.

DM'lere çeviri aracı ve zamanlanmış mesaj özelliği geldi

Meta'nın duyurduğu güncelleme ile birlikte Instagram DM'lerine doğrudan çeviri aracı entegre edildi. Kullanıcılar, bir mesaja uzun basarak "Çevir" seçeneğini seçtiklerinde, Instagram otomatik olarak mesajı uygulamada belirlenen tercihe göre çevirecek.

Bunun yanı sıra, daha önce tanıtılan zamanlanmış mesaj özelliği de güncellenen DM'lerde yer alıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, belirli bir zamanda gönderilmek üzere mesajlarını önceden planlayabiliyor.

Müzik paylaşımı kolaylaşıyor

Instagram DM'lere getirilen bir diğer yenilik ise müzik paylaşımına yönelik oldu. Kullanıcılar artık sohbet içinde "Sticker" sekmesine tıklayıp "Müzik" simgesini seçerek, Instagram'ın ses kütüphanesindeki şarkıları doğrudan mesaj olarak paylaşabilecek.

Sabitlenmiş mesajlar ve QR kod ile grup sohbetlerine katılım

Meta, WhatsApp ve Messenger'da bulunan mesaj sabitleme özelliğini Instagram DM'lerine de getirdi. Artık bireysel veya grup sohbetlerinde önemli mesajlar, medya içerikleri ve mizahi paylaşımlar kolayca bulunabilir hale gelecek.

Bunun yanı sıra, kullanıcılar artık grup sohbetleri için özel QR kodlar oluşturup, henüz gruba katılmamış olan arkadaşlarını ve aile üyelerini davet edebilecekler.

Instagram'ın DM'ler için sunduğu yeni özellikler

Instagram, Hikayeler, Reels ve Canlı Yayın gibi özelliklerin yanı sıra, doğrudan mesajlaşma deneyimini geliştirmeye yönelik yenilikler sunmaya devam ediyor.

Daha önce kullanıcıların mesajlarını zamanlamasına olanak tanıyan bir özellik ekleyen Meta, bu kez DM'leri daha etkileşimli ve işlevsel hale getirecek bir dizi güncelleme ile karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Instagram, kullanıcıların ilgi alanlarına göre şekillenen algoritmasını sıfırlamalarına olanak tanıyan bir özellik de sunmuştu.

Bununla birlikte, son dönemde tek bir gönderide paylaşılabilen medya sayısı artırılarak, önceki 10 içerik sınırı 20'ye çıkarıldı.