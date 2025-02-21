ABD'de hakim, USAID'in dış yardımların yeniden başlatılması kararına uymadığını açıkladı

Washington DC Bölge Mahkemesi hakimi Amir Ali, USAID yetkililerinin fonları topluca askıya almaya devam ettiklerine işaret ederek, bu fonların "geçici olarak" da olsa açılması gerektiğini belirtti.

Hakim Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların yeniden başlatılmasına dair mahkeme kararının ihlal edildiğini kaydetti.

Öte yandan, USAID yetkililerinin bu hafta hakime sundukları yazılı savunmalarda, yargıcın kararını ihlal etmeden fonları yasal olarak durdurabileceklerini veya feshedebileceklerini belirttikleri iddia edildi.

Amir Ali, yurt dışındaki çalışmaları için ABD fonlarından yararlanan sağlık kuruluşları "AIDS Aşı Savunuculuğu Koalisyonu" ve "Küresel Sağlık Konseyi" tarafından açılan davada 14 Şubat'ta verdiği kararda, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına hükmetmişti.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Ardından, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.