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Dünya
AA 03.01.2024 00:03

Hamas liderlerinden Aruri'nin öldürülmesi Batı Şeria'da protesto ediliyor

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve arkadaşlarının Beyrut'ta suikastla öldürülmesinin ardından İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde gösteriler ve yürüyüşler yapıldı.

Hamas liderlerinden Aruri'nin öldürülmesi Batı Şeria'da protesto ediliyor

Aruri'nin doğum yeri Ramallah, kentin kuzeybatısındaki memleketi Arura ile El-Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda yürüyüşler düzenlendi.

Ramallah'taki gösteriye katılanlar, "Gözlerim ağlıyor gözlerim", "İntikam, intikam el-Kassam" ve "La ilahe illallah, hepimiz Allah yolundayız" şeklinde sloganlar atarak, suikasta olan öfkelerini dile getirdi.

İsrail'in Beyrut'a saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü
İsrail'in Beyrut'a saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü

Genel grev

Öte yandan Filistin'deki ulusal ve İslami gruplar, Aruri'nin suikastla öldürülmesi üzerine Batı Şeria'da çarşamba günü genel grev ilan etti. Filistinli gruplar Koordinasyon Komiteleri de, çarşamba günü Aruri için yas ilan ederek "genel grev" yapılacağını duyurdu.

Aruri'nin öldürülmesi üzerine, Hamas Hareketi'ndeki askeri, siyasi ve sivil çevrelerden, başsağlığı mesajları yayımlandı.

Fetih Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Aksa Şehitleri Tugayları, yayımladığı yazılı mesajında, "Vatanperver lider şehit Salih el-Aruri için büyük bir gurur ve övünçle" başsağlığı dileklerinde bulunurken, "Aruri suikastı bizim direniş ve özgürlüğe karşı ısrarımızı daha fazla artıracak." ifadelerine yer verdi.

Filistin direniş örgütlerinden 'Aruri suikasti'ne kınama ve mücadele vurgusu
Filistin direniş örgütlerinden 'Aruri suikasti'ne kınama ve mücadele vurgusu

Ramallah ve el-Bire kentlerindeki İslami ve ulusal gruplar, yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Aruri ve arkadaşlarının kanları, özgürlük ve bağımsızlığa kadar milli mücadeleyi temizleyecek." ifadesini kullandı.

Suikastın tüm sorumluluğunun "işgalcilere" ait olduğu vurgulanan açıklamada, suikastı kınamak için çarşamba günü halk yürüyüşleri düzenleneceği ve genel grev yapılacağı duyuruldu.

Filistinli esirlerle ilgilenen resmi ve sivil toplum örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda ise yaklaşık 18 yıl İsrail güçlerinin hapishanelerinde tutulan Aruri'nin, "özgürlük savaşçısı, lider ve vatanperver" olduğu ifade edildi.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda el-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, el-Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966’da Ramallah’ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

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