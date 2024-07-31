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Dünya
AA 31.07.2024 06:11

Hamas lideri Haniye öldürüldü

Hamas hareketi, İsmail Heniyye’nin bu sabah İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Hamas lideri Haniye öldürüldü

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Hamas: Haniye, siyonist bir saldırıda öldürüldü

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

3 oğlu ve 4 torunu öldürülmüştü

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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