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Dünya
AA 01.05.2025 00:50

Hamas, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı 1 Mayıs'ta küresel eylem çağrısı yaptı

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına karşı 1 Mayıs'ta küresel çapta protestolar düzenlenmesi ve İsrail’e yönelik boykotun artırılması çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı 1 Mayıs'ta küresel eylem çağrısı yaptı

Hamas'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Mayıs'ın İsrail'e yönelik boykotun artırılması ve Gazze Şeridi'nde 19 aydan uzun süredir devam eden soykırımın durdurulması için baskı yapılması amacıyla bir platform olarak kullanılması istendi.

Arap ve Müslüman ülkeler ile dünyanın özgür halklarına, 2-3-4 Mayıs tarihlerinde de Gazze'ye destek ve dayanışma içinde küresel halk hareketini sürdürmeleri çağrısı yapılan açıklamada, dünyanın bütün şehirlerinde, meydanlarında ve başkentlerinde kitlesel yürüyüşler ve öfke gösterileri düzenlenmesi istendi.

Açıklamada ayrıca dünyanın tüm ülkelerindeki sendikalara ve işçi federasyonlarına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İsrail'in saldırılarına ve suçlarına karşı seslerin yükseltildiği, işgale karşı her türlü boykotun tırmandırıldığı ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının ve ablukanın durdurulması ve sonlandırılması için baskı yapılan etkili bir eylem günü haline getirmeleri çağrısında bulunuldu.

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