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Dünya
AA 30.04.2025 23:41

ABD'de, sınır dışı edilen ebeveynin 2 yaşındaki çocukları koruyucu aileye verildi

ABD Başkan Donald Trump yönetiminin, 2 yaşında bir çocuğun anne babasını sınır dışı ettikten sonra kendisini bir koruyucu aileye verdiği ortaya çıktı.

ABD'de, sınır dışı edilen ebeveynin 2 yaşındaki çocukları koruyucu aileye verildi

Anne Yorely Bernal Inciarte’nin Venezuela’ya sınır dışı edilmesi, baba Maiker Espinoza Escalona’nın ise El Salvador’da bir hapishaneye gönderilmesinin ardından çiftin 2 yaşındaki çocuğunun ABD’de koruyucu aileye verilmesi, ülkede büyük yankı uyandırdı.

ABC News'e konuşan anne Inciarte, ABD basını aracılığıyla bebeğini geri istediğini duyururken, sınır dışı edilirken henüz 2 yaşındaki çocuğunun kendisine verilmemesiyle hayatının kabusa döndüğünü dile getirdi.

Inciarte, çocuğuna bir an önce kavuşmak istediğini ve bunun için ABD'de hangi makama başvuracağını bilmediğini belirtti.

ABD basını ise baba Escalona'nın Mart 2025'te gözaltına alınarak El Salvador'daki bir hapishaneye gönderildiği bilgisini paylaştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Çocuk, Mülteci Yerleştirme Ofisi'nin bakım ve gözetimi altında kalmaya devam ediyor ve şu anda bir koruyucu aileye veriliyor." ifadelerine yer verilmişti.

DHS, hafta sonu yaptığı bir açıklamada ise çiftin Venezuelalı Tren de Aragua çetesinin üyeleri olduğunu iddia etmiş, ancak bunu destekleyecek bir kanıt sunmamıştı.

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