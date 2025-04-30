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Dünya
AA 30.04.2025 23:04

Soykırımcı İsrail saldırıları altındaki Filistin'de işsiz sayısı 507 bine dayandı

Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve işgali altındaki Filistin'de işsiz sayısının 507 bine ulaştığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail saldırıları altındaki Filistin'de işsiz sayısı 507 bine dayandı

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri Şahir Sad, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Sad, Filistin toplumunda işsizlik oranının ciddi bir şekilde arttığını belirterek işsiz sayısının 507 bin kişiye ulaştığını kaydetti.

İsrail saldırıları sebebiyle Filistinli işsiz sayısında büyük bir artış olduğuna dikkati çeken Sad, on binlerce Filistinli işçinin 17 aydır tüm dünyanın gözü önünde maaşlarından mahrum bırakıldığını aktardı.

Binlerce işçinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını, kötü muamele ve işkenceye maruz bırakıldığını ifade eden Sad, İsrail ordusunun özellikle 7 Ekim'den bu yana geçim kaynağı aramaktan başka hiçbir suçu olmayan Filistinlilere karşı sıkça para cezası uyguladığını bildirdi.

Sad ayrıca, Filistin topraklarındaki birçok işçinin maddi getiri elde edebilmek için bazı mallarını satma kararı almak zorunda kaldığını vurguladı.

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