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Dünya
AA 30.04.2025 21:28

ABD, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır

ABD yönetimi, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasında son aşamaya geldiklerini ve anlaşmayı bugün imzalamaya hazır olduklarını belirtti.

ABD, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, kabine üyeleriyle grevdeki ilk 100 günde yaptıklarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesi için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Trump, bu savaşta artık askerlerin ve sivillerin ölmesini istemediğini belirtti.

Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını ifade ederek, Ukrayna'nın anlaşma üzerindeki bazı değişiklik talepleriyle ilgili son görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Başkan Trump, "Karmaşık bir anlaşma yapmak istemedim. Yapılamayacak bir anlaşma yapmak istemedim çünkü Ukrayna'nın çok fazla parası yok. O yüzden nadir toprak elementleri fikri çıktı. Bu anlaşma onlar için de iyi çünkü sahada bir Amerikan varlığı olacak. Umarım anlaşmaya saygı gösterirler. Bu anlaşmanın meyvelerini henüz görmedik. Ben göreceğimizden şüpheliyim." değerlendirmesini yaptı.

Konuyla ilgili olarak Trump'ın söz verdiği Maliye Bakanı Scott Bessent ise "Biz bu anlaşmayı imzalamaya hazırız, dün gece (Ukrayna tarafı) bazı son dakika değişiklikleri yaptı. Bunu tekrar gözden geçireceklerinden eminiz. Eğer onlar hazırsa biz bu öğleden sonra anlaşmayı imzalamaya hazırız." şeklinde konuştu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkesi ile ABD arasındaki nadir toprak elementleri anlaşmasının 24 saat içinde imzalanmasının beklendiğini açıklamıştı.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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