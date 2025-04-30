Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.04.2025 21:05

Hindistan, hava sahasını Pakistan'a ait uçuşlara kapattı

Hindistan, hava sahasını 23 Mayıs'a kadar Pakistan'a ait ya da Pakistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını duyurdu.

Hindistan, hava sahasını Pakistan'a ait uçuşlara kapattı

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan hükümeti, Pakistan'a ait sivil ve askeri uçakların Hint hava sahasını kullanmasını yasaklayan havacılık bildirisi (NOTAM) yayımladı.

NOTAM'da, kısıtlamanın, Pakistan tarafından işletilen veya kiralanan tüm uçakları kapsadığı ve bugünden itibaren 23 Mayıs'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

Öte yandan Pakistan da 24 Nisan'da, hava sahasının Hindistan'a ait ya da Hindistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını açıklamıştı.

⁠Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

ETİKETLER
Hindistan Pakistan
Sıradaki Haber
UAD duruşmalarında Kuveyt, İsrail'in Filistinlileri kasıtlı olarak aç bıraktığını vurguladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
ABD Başkanı Trump, Çin'le gümrük tarifeleri konusunda anlaşacaklarını düşünüyor
21:30
ABD, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır
22:02
Bakan Kacır TRT Haber'de: Yerli ve milli uydularımız ile süper ligdeyiz
21:01
Türkiye, Suriye'de uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeyi sürdürecek
21:00
UAD duruşmalarında Kuveyt, İsrail'in Filistinlileri kasıtlı olarak aç bıraktığını vurguladı
20:21
Avrupa'nın en yoğunu İstanbul Havalimanı oldu: Günlük 1482 uçuş...
Muğla'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, deniz kahverengi oldu
Muğla'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, deniz kahverengi oldu
FOTO FOKUS
Bingöl'de yoldan çıkan otomobil refüje çarptı
Bingöl'de yoldan çıkan otomobil refüje çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ