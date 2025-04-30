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Dünya
AA 30.04.2025 21:54

ABD Başkanı Trump, Çin'le gümrük tarifeleri konusunda anlaşacaklarını düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin uyguladığı gümrük tarifelerinden dolayı Çin'de üretim kaybı yaşandığını savunarak, "Bunun Çin'in başına gelmesini istemem. Bir noktada Çin ile bir anlaşma yapacağımızı umuyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, Çin'le gümrük tarifeleri konusunda anlaşacaklarını düşünüyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında ABD-Çin gerilimine ilişkin gündemi değerlendirdi.

Trump, Pekin'e uyguladıkları yüzde 145'lik gümrük tarifeleri nedeniyle Çin'deki üretimin gerilediğini ve bazı fabrikaların kapanmaya başladığını savundu.

ABD Başkanı Trump, Çin'de üretilen ürünleri almadıkları için bu ülkeden olumsuz ekonomik raporların geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Az önce Çin'deki durumla ilgili bazı raporları gördüm, bunun Çin'in başına gelmesini istemem. Devlet Başkanı Şi'yi (Cinping) çok severim. Bu duyduklarıma üzüldüm ama Çin'de kesinlikle (üretim konusunda) darbe alıyorlar. Ancak bir noktada Çin ile bir anlaşma yapacağımızı umuyorum. Çin'le konuşuyoruz ama Çin'in her yerinde fabrikalar kapanıyor çünkü onların ürünlerini almıyoruz."

Çin'in üretimle ilgili durumundan mutlu olmadığını ifade eden Trump, "Bize karşı adil olmadıkları sürece onların ürünlerini istemiyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Ben bunu görmekten mutlu değilim. Çin'in iyi olmasını isterim. Her ülkenin iyi olmasını isterim ama bize de adil davranmaları gerekiyor." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, ABC News kanalına verdiği son mülakatta, Çin'e uyguladıkları yüzde 145'e varan tarifeleri Pekin yönetiminin kabulleneceği imasında bulunarak, "Çin, büyük ihtimalle bu tarifeleri yiyecek." demişti.

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, 25 Nisan'da Time dergisine verdiği mülakatta, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping​​​​​​​ ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

Pekin yönetimi, müzakerelerin sürdüğü iddiasını reddederken, Washington'ı bu konuda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.

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