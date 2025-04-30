Ülkenin orta kesimindeki yangınlarla boğuşan İsrail'in güneyinde şiddetli kum fırtınası çıktı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ülkenin güneyinde çıkan fırtınayı "alışılmadık" olarak niteledi.
İsrail, ülkenin orta kısmında çıkan orman yangınını kontrol altına almaya çalışırken güneydeki Beerşeba bölgesinde şiddetli kum fırtınası meydana geldi.
Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi sıfıra inerken gökyüzünü toz kapladı.
Yangınlarla boğuşan işgalci İsrail'i şimdi de kum fırtınası sardı. pic.twitter.com/msYWuUACb4— TRT HABER (@trthaber) April 30, 2025
Kanal 12 televizyonu fırtına nedeniyle İsrail askerlerin bir askeri üssün kapısını kapatmakta zorlandığı görüntüleri ekranlara getirerek "ülkede alışılmadık bir kum fırtınasının" yaşandığını aktardı.
Kudüs’teki yangın katil İsrail’in askeri üssüne ulaştı, çok sayıda asker mahsur kaldı. pic.twitter.com/nqelY1q8ZQ— TRT HABER (@trthaber) April 30, 2025