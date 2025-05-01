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Dünya
Reuters 01.05.2025 00:41

ABD ve Ukrayna nadir toprak elementleri anlaşmasını imzaladı

Ukrayna ile ABD arasında nadir toprak elementleri anlaşması imzalandı.

ABD ve Ukrayna nadir toprak elementleri anlaşmasını imzaladı

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