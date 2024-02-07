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Dünya
AA 07.02.2024 17:34

Hamas: İsrail'in Gazze'de bize ait paraları ele geçirdiği iddiaları tekrarlanan yalanlardır

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde kendilerine ait para ve bazı belgeleri ele geçirdiği yönündeki iddiaları "tekrarlanan yalanlar" olarak nitelendirdi.

Hamas: İsrail'in Gazze'de bize ait paraları ele geçirdiği iddiaları tekrarlanan yalanlardır
[Fotograf: Reuters]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Hamas'a ait bazı belge ve paraları elde ettiği yönünde iddiada bulunduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in söz konusu iddialarının "komik" olduğu savunulan açıklamada, "İddialar, İsrail'in kamuoyunu yanıltmak için tekrarladığı yalanlarla düştüğü seviye herkes tarafından görülüyor." denildi.

İsrail ordusunun asılsız iddiaları "askeri başarı" olarak gündemde tutmasının, Filistin direnişine karşı başarısızlıklarını kanıtladığına vurgu yapılan açıklamaya göre, İsrail, gündeme getirdiği yalan ve sahte belgelerle Gazze'de işlediği suçların üstünü örtemeyecek.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerinin Gazze'de Hamas'a ait 20 milyon şekel (5,5 milyon dolar) ve 2014-2020 yılları arasında İran'dan Hamas'a 150 milyon dolar havale yapıldığına dair belgeleri ele geçirdiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 226'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 563 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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Hamas İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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