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Dünya
AA 07.02.2024 16:56

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD güçlerinin bölgede bulunmasının hiçbir gerekçesi yoktur

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bölgede ABD güçlerinin bulunmasına tepki göstererek, sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD güçlerinin bölgede bulunmasının hiçbir gerekçesi yoktur
[Fotograf: İHA]

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, İran devriminin 45'inci yıl dönümü münasebetiyle Tahran'da ülkedeki büyükelçilere hitap etti.

Reisi, "ABD güçlerinin bölgede bulunmasının hiçbir gerekçesi yoktur. Sorunlar bölgedeki ülke yetkilileri tarafından çözülmelidir. Yabancı güçlerin bölgede bulunması sorunları arttırıyor." dedi.

Yaklaşık 4 aydır devam eden Gazze savaşında kazanan tarafın Filistin halkı olduğunu dile getiren Reisi, hedeflerine ulaşamayan İsrail'in ise başarısız olduğuna işaret etti.

Reisi, "ABD ve Batı'nın Filistin'in geleceğine müdahale etmemesi ve Filistin halkının geleceğini kendilerinin belirlemesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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