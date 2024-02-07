İsrail basını: Blinken'ın İsrail Genelkurmay Başkanı ile yapacağı görüşme iptal edildi

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, planlanan Blinken-Halevi görüşmesi iptal edildi.

Halevi, Blinken'ın İsrail Savaş Kabinesi üyeleriyle yaptığı toplantıya katıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Blinken'ın, İsrail ziyareti kapsamında Halevi ile baş başa görüşeceği bildirilmişti.

İsrail basını ise Netanyahu'nun ofisinin Blinken ile Halevi arasındaki baş başa görüşmeye karşı çıktığını yazmıştı.

Haberde, planlanan Blinken-Halevi görüşmesinin Netanyahu'nun ofisinden gelen itiraz nedeniyle mi iptal edildiğine ilişkin ise herhangi bir yorum yapılmadı.