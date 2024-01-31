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Dünya
AA 31.01.2024 19:10

Hamas: İsrail'in Gazze'de 30 Filistinliyi infaz etmesiyle ilgili suç belgelenmeli

Hamas Hareketi, İnsan hakları örgütlerine İsrail'in Gazze'de 30 Filistinlinin elleri bağlı infaz edilişine dair suçu belgelemeleri çağrısı yaptı.

Hamas: İsrail'in Gazze'de 30 Filistinliyi infaz etmesiyle ilgili suç belgelenmeli
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye'de bulunan bir okulda elleri ve gözleri bağlı 30 Filistinlinin cesedine rastlandığı belirtildi.

Bu olayın Gazze'deki sivil toplum örgütlerinden Filistin Esirler Cemiyeti tarafından belgelendiği kaydedilen açıklamada, işgal ordusunun açıkça infaz etmeyle Filistinli sivillere yönelik bir katliam gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) soykırım ve etnik temizlik suçunun durdurulması için aldığı kararları dikkate almaksızın, Filistin halkını öldürmeye ve yok etmeye devam eden bu suç ordusunu ve onun Nazi liderlerini kovuşturmaya tabi tutmak için insan hakları kurumlarına bu korkunç suçu belgeleme çağrısı yapıyoruz."

Açıklamada, Filistin halkına yönelik bu kabul edilemez suçların yeni Nazi olarak nitelendirilen İsrail yönetiminin peşini bir lanet gibi bırakmayacağına dikkat çekilerek, söz konusu yönetimin bir gün mutlaka insanlığın çağdaş dönemde tanık olduğu bu suçların hesabını vereceği kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin, yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da İsrail tarafından abluka altında tutulan bir okulda 30 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ortaya çıktı. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları, öldürülenlerin ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğunu belirtti.

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