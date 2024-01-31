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Dünya
Reuters 31.01.2024 17:58

Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı suçlu buldu

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya’yı Ukrayna’nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal etmesinden ötürü suçlu buldu.

Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı suçlu buldu

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