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KAYNAK
Reuters
HABER GİRİŞ
31.01.2024 17:58
, 31.01.2024 17:59
SON GÜNCELLEME
31.01.2024 17:59
Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı suçlu buldu
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya’yı Ukrayna’nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal etmesinden ötürü suçlu buldu.
Ayrıntılar geliyor...
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