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Dünya
AA 31.01.2024 17:39

Fransa'dan sonra İspanya'da da çiftçiler protestolara başladı

Fransa'da haftalardır devam eden çiftçilerin protestoları, benzer sebeplerle İspanya'ya da yayıldı.

Fransa'dan sonra İspanya'da da çiftçiler protestolara başladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İspanyol çiftçiler, Fransa'daki meslektaşları gibi Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden gelen rekabet ve fiyat artışlarının AB tarım politikasını değiştirmeye zorladığı gerekçesiyle sokaklara dökülme kararı aldı.

Ülkenin güneyindeki Badajoz kentinde küçük gruplar halinde protestolarına başlayan ve yarın Huelva ile Sevilya kentlerinde de eylemler yapacaklarını açıklayan çiftçiler, ürünlerinin tarladan çıkıp raflara kadar gitmesi sürecinde artan fiyatlara karşı önlem istiyor.

Çiftçiler daha fazla ses getirecek protestolarına gelecek haftalarda başlayacaklarını duyururken, 13 Şubat'ta Katalonya'da 21 Şubat'ta da başkent Madrid'de traktörlerle yol kesme eylemleri yapılacak.

Çiftçilerin bağlı oldukları örgütlerden yapılan açıklamalarda, AB'deki tarım politikalarının "çok sıkı", Asya ve Afrika pazarının ise "denetimsiz" olduğu savunularak, protestoların çok geç başladığı iddia ediliyor.

Fransa'daki meslektaşlarının Avrupa gündeminde geniş yer almaya başlayan eylemlerini görüp kendi sorunlarını da aynı şekilde gündeme taşımak isteyen İspanyollar, aynı zamanda Fransız çiftçileri de kendilerine yönelik boykot yapmakla suçluyor.

Öte yandan, İspanya hükümeti ülkedeki protestoların Fransa'daki kadar büyümesini önlemeye çalışıyor.

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, ülkenin önde gelen tarım örgütlerinin temsilcilerini 2 Şubat'ta acil toplantıya çağırdı.

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