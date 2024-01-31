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Dünya
AA 31.01.2024 18:59

DSÖ: Gazze açlıktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze halkının açlıktan öldüğünü, çaresiz durumda olduğunu bildirdi.

DSÖ: Gazze açlıktan ölüyor

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