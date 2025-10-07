Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
Dünya
AA 07.10.2025 16:18

Hamas: İsrail, uluslararası toplumun sessizliği altında 2 yıldır Gazze'de işlediği suçları ısrarla sürdürüyor

Hamas, İsrail’in uluslararası toplumun sessizliği altında iki yıldır Gazze Şeridi’ndeki Filistinli sivillere karşı işlediği suçları ısrarla sürdürdüğünü belirtti.

Hamas: İsrail, uluslararası toplumun sessizliği altında 2 yıldır Gazze'de işlediği suçları ısrarla sürdürüyor

Hamas'tan İsrail ordusunun Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımın üzerinden iki yıl geçmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İki yıl geçti ve düşman halen direnen Filistin halkımıza karşı yürüttüğü acımasız savaşı ve savunmasız sivillere karşı katliamlarını ısrarla sürdürüyor. Tüm bunlar, uluslararası toplumun utanç verici sessizliği ve işbirliği ile benzeri görülmemiş bir Arap ihaneti eşliğinde gerçekleşiyor. İki yıldır acı, zulüm, baskı, büyük ıstıraplar sürüyor ve ağır bedeller ödeniyor. Tüm bunlara rağmen direnişin gözü halen Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın ve tüm Filistin’in özgürlüğünde." denildi.

Özgürlük yolunda can veren "cesur direniş liderleri" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu şehitlerin ön saflarında, (Hamas Siyasi Büro Başkanı) İsmail Heniyye, (halefi) Yahya Sinvar, (Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı) Muhammed ed-Dayf, (Siyasi Büro Başkan Yardımcısı) Salih el-Aruri, özgürlük yolunda hayatlarını feda eden şehitler arasında yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı'nın "Filistin özgürlüğü yolunda atılan ilk adım" olarak nitelendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savaş ve hem siyasi hem de askeri açıdan bölge ve çevresi üzerindeki etkileri sürüyor. Bu savaş, bölgenin siyasi ve askeri sahnesinde büyük bir dönüm noktası oluşturdu. İki yıl geçti ve halkımız halen toprağına kök salmış, direnişinin etrafında kenetlenmiş, ulusal ilkelerine sıkı sıkıya bağlı ve gayrimeşru vesayet projelerinden uzak bir şekilde kendi kaderini tayin etme hakkına sahip çıkmaktadır."

Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
